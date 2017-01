L'allenatore del Ney York City, Patrick Vieira ha dichiarato in conferenza stampa: "Stiamo trattando il difensore peruviano Callens del Numancia, ma non il centrocampista tedesco Khedira della Juventus. Non è un nostro obiettivo di mercato, perché gioca in una delle migliori squadre al mondo e al momento non ha intenzione di venire nella MLS statunitense".