Bobo Vieri ha parlato a Radio Bruno Toscana di Donnarumma e Bernardeschi: ''Bernardeschi? E' un buon giovane, deve migliorare tantissimo però: non so se merita di andare alla Juve o all'Inter, io penso che un giovane debba sempre giocare per crescere ed avere continuità. Donnarumma? Lui deve pensare a fare il meglio per sé, quella di non rinnovare è stata una decisione sua''.