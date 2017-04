Christian Vieri, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, ha svelato i retroscena di un litigio con Marcello Lippi ai tempi Juventus (1997). "Ero entrato al 40' - spiega l'ex attaccante - ma nel'intervallo avemmo un battibecco. Io gli ho risposto e lui mi tolse. Peruzzi la sera mi portò nel ristorante dove mangiava lui, chiesi scusa, parlammo per un'oretta con Lippi. Lui capì come ero fatto perché anche lui è come me: io dico le cose in faccia, non dietro. Se devo dire qualcosa lo vedi, mi cambia la faccia. Lippi è simile a me. Scontro fisico? Non c'è stato, io ho fatto finta per far vedere che ero forte e i miei compagni sono venturi a tenermi ma la mia era una scena mia."