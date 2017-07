Bobo Vieri, ex di Inter, Milan e Juve, parla a Tuttosport, partendo da Leonardo Bonucci, nuovo difensore rossonero: "E' un top player della difesa. Il Milan ha realizzato un grande colpo. I calciatori sono professionisti. Io non ho mai avuto rimpianti nella mia carriera. Se c'è un club che ha un progetto più convincente e ambizioso, per quale motivo un calciatore non dovrebbe trasferirsi? Bernardeschi alla Juve? Fanno bene i bianconeri a puntarci, ha qualità e può crescere".



Due parole, poi, su Belotti: "Mi piace molto, tra i più talentuosi in circolazione, ma ha ancora da imparare per diventare un top player. Dovrà andare in una squadra che partecipi alle coppe europee in modo da giocare nei grandi stadi contro i giocatori più forti".