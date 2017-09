Il centrocampista dell'Inter Tonny Vilhena è stato a un passo dall'Inter nel corso della passata estate, ma come raccontato a Goal.com il trasferimento in nerazzurro saltò proprio per il suo rifiuto:



IL TRASFERIMENTO SALTATO ALLA SAMP - "Ero già della Sampdoria: 4 milioni di euro, c’era l’accordo tra i club, tutti soddisfatti. Tranne il sottoscritto - ricorda il centrocampista olandese -. Mia madre era gravemente ammalata, non volevo andarmene. Il presidente della Sampdoria insisteva, mi abbracciò dicendomi: Tonny, partiamo subito per Genova e firmiamo un bel contratto. Dissi di no".



RIFIUTO' L'INTER - "Rifiutai anche l’Inter qualche tempo prima. In quel caso non mi convinceva il loro piano, che prevedeva inizialmente un anno in prestito in qualche altra società di Serie A. Dicevano di credere nelle mie potenzialità, ma allo stesso tempo prendevano Banega dal Siviglia. Non proprio un attestato di fiducia".