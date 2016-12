"Siamo in Europa, tutti vogliamo giocare partite come quelle contro la Roma. Non possiamo però negare che sia uno degli avversari più difficili che potessimo incontrare". Sergio Asenjo, portiere del Villarreal, ai microfoni di laliga.es parla della doppia sfida con i giallorossi. "Lo scorso anno abbiamo giocato contro avversari difficili ma siamo arrivati in semifinale, proveremo a esprimere il nostro miglior calcio".