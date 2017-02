Sedicesimi di finale di Europa League, primo atto.attualmente sesto nella Liga a -6 dalla zona Champions. Spalletti può contare sulla rosa al completo, fatta eccezione per l'che domani sarà a Villa Stuart per una visita di controllo (rischia una nuova operazione e uno stop di altri 6-7 mesi).con Nainggolan dietro a Dzeko. In difesa ci sarà Fazio, che col Siviglia ha già vinto la manifestazione per due volte (2014 e 2016, nel 2007 era in rosa ma non vide il campo neppure un minuto). Dall'altra parte ci sono gli italianisolo l'ex Sassuolo sarà della partita dal primo minuto. Ritorno tra sette giorni all'Olimpico. 1 a 2.60 X a 3.25 2 a 2.80: scopri le altre quote su BWIN