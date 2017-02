Alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma, Sansone, attaccante del Villarreal, parla in conferenza stampa: "Abbiamo buone sensazioni, faremo la nostra solita buona partita, come facciamo contro tutti, non solo contro squadre come il Real Madrid o il Barcellona. Daremo il 100% domani. Conosco bene la Roma, penso che sia una squadra forte. Sono migliorati nella fase difensiva. Anche noi siamo forti e sarà una gara equilibrata, un bello spettacolo. Il mio ex compagno Pellegrini? Lorenzo è un grande giocatore per il futuro e credo che possa giocare nella Roma".



"I gol? Ci mancano, è vero, ma difendiamo bene, il gol arriverà. Sono positivo. Roma come Siviglia o Atletico Madrid. Non ho paura di nessuna squadra. Alla fine siamo 11 contro 11 e chiunque può vincere"