Il Villarreal guarda ai giovani italiani per rinforzare una rosa già decisamente competitiva: alla colonia azzurra formata da Soriano e Sansone si aggiungerà presto anche il 18enne Davide Castelli. Punto di forza dell'Albinoleffe e della Nazionale Under 18, come riportato da 'Sky Sport' Castelli firmerà domani il contratto che lo legherà al 'Sottomarino Giallo', il quale dovrà sborsare soltanto 160mila euro come premio di formazione, in quanto il giovane non ha un contratto da professionista. Il Villarreal inserirà nel suo contratto una clausola da 20 milioni di euro, a dimostrazione di quanto creda nelle potenzialità di questo promettente attaccante.