Il Napoli soffre, ma vince contro il Genoa, la Juventus dilaga ancora, questa volta contro la Spal. Dopo il turno infrasettimanale restano invariate le distanze in cima alla classifica della Serie A, così come nelle scommesse sullo scudetto. Napoli ancora primo e favorito dai bookmaker per il trionfo finale: gli azzurri sono dati a 2,00 sul tabellone Snai. La Juve mantiene il terzo posto in classifica, ma nelle giocate tricolori è la prima inseguitrice degli azzurri: il settimo centro di fila dei bianconeri è piazzato a 2,25. Passo avanti per l’Inter, seconda dietro il Napoli: dopo il successo sulla Samp la quota sui nerazzurri scende da 10,00 a 9,00. Situazione stabile anche per Roma e Lazio, entrambi vincenti ieri, ma ancora distanti dalle grandi favorite: i giallorossi sono a 20 volte la posta, i biancocelesti a 30. Torna alla vittoria il Milan, che ha però perso ormai troppo terreno dalla vetta: i rossoneri restano a 75,00 nonostante il brillate successo per 4-1 sul Chievo.