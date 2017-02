Perché Federico? Perché questa sciocchezza? E perché proprio adesso? Restiamo legati alle vicende di questo campionato altalenante per la Fiorentina e vediamo come i viola, dopo aver battuto nettamente l'Udinese, domenica prossima vanno a giocarsi una sfida che potrebbe essere fondamentale per la qualificazione alla prossima Europa League, contro il Milan a San Siro. E purtroppo dovranno farlo senza Bernardeschi, che si è fatto ammonire in maniera ingenua (e andiamo piano con le parole) e che quindi, essendo in diffida, verrà squalificato per una giornata dal giudice sportivo.

Giocare a San Siro senza quel giocatore che, di gran lunga, è stato il migliore in campo con l'Udinese, che ha già ampiamente superato la doppia cifra in fatto di gol stagionali e che sta tenendo un rendimento eccellente, è un'assoluta iattura per questa squadra che ha bisogno di talento e fantasia per andare oltre il giropalla sterile e lento in cui tende a perdersi. E' stata proprio questa la chiave che ha sbloccato il match del Franchi contro l'Udinese: con le due squadre ancora sullo 0-0, Bernardeschi ha preso palla sulla trequarti, si è lanciato in una progressione centrale, e ha fatto partire un gran sinistro dalla distanza che si è stampato sulla traversa. Poi ci ha pensato Borja Valero a raccogliere la palla vagante e ad infilarla in fondo al sacco con un destro ravvicinato, ma tutto è nato proprio da un lampo del carrarino.

E ora come fare a sostituirlo? Difficile farlo, anche se Sousa, da ieri sera, ha anche un Saponara in più su cui poter contare. Pochi minuti in campo per il trequartista arrivato dall'Empoli ma anche un impatto che fa ben sperare con tre-quattro giocate di livello che meritano di essere sottolineate. Senza dimenticare che ha conquistato anche la punizione dalla quale si è generata la rete del 3-0 della Fiorentina.