Chi è il talento più fulgido del calcio italiano? Se fai questa domanda a giocatori (o ex giocatori), allenatori, procuratori, giornalisti ed esperti vari, molti di questi ti risponderanno: Federico Bernardeschi. La scorsa stagione, pur giocata in un ruolo non suo, l'esterno di fascia destra, lo ha posto all'attenzione di molti. Quella attuale, in cui è ritornato al suo ruolo naturale di attaccante di movimento, lo ha consacrato ad altissimi livelli. E' già da un bel pezzo in doppia cifra come numero di reti realizzate, è l'unico viola andato a segno in tutte le competizioni e poi è anche nel giro della Nazionale. Insomma Berna ha davvero tutto per poter ambire ad un grandissimo club.



Però è anche vero che Bernardeschi è legato, legatissimo a Firenze. Con la maglia viola addosso ha passato un bel pezzo della sua vita, perché qui è arrivato che era ancora piccolo, poi ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino alla Primavera ed ora è in prima squadra. Con lui la società sta provando a gettare le basi per un rinnovo contrattuale fino al 2021, per poter fare un discorso a lungo raggio con lui, anche se sarò davvero difficile tenerlo poi fino a quella data. Difficile, perché merita di stare in un club molto ambizioso e la Fiorentina si sta 'normalizzando' sempre di più, stagione dopo stagione. Ma anche perché lo stanno tirando per la giacchetta da molte parti.



Chi ci sta provando in particolar modo è il concittadino (entrambi sono nativi di Carrara) Gianluigi Buffon. Proprio lui, il portiere della Juventus, che sarebbe il primo, al pari di Allegri, a vederlo in bianconero. A Buffon, nun ce prova', potrebbero dire a Roma, perché vederlo alla Juventus sarebbe la più grossa sconfitta possibile per i Della Valle. Un discorso provinciale? Può essere, perché vederlo andar via sarebbe comunque una sconfitta per tutti. Ma proprio lì no, molti tifosi viola, ne siamo certi, prenderebbero davvero male questa particolare conclusione della vicenda. Già l'aria non è che sia delle migliori da queste parti, immaginatevi cosa potrebbe accadere allora davanti ad un Baggio-bis.