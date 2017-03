C'è stata una partita ieri a Bergamo tra Atalanta e Fiorentina, ma possiamo anche bellamente sorvolare ormai su un match che ha detto poco per i viola che restano sempre gravemente attardati dalla corsa europea e quindi, probabilmente, fuori da ogni gioco.



​La partita che conta è quella che si disputerà nei prossimi mesi e che vedrà nell'appuntamento di venerdì prossimo a Palazzo Vecchio (sede del Comune di Firenze) un crocevia fondamentale. Tra qualche giorno infatti verrà presentato ufficialmente da parte della proprietà della Fiorentina il progetto definitivo per il nuovo stadio e la Cittadella Viola che dovranno sorgere nell'area del Mercato Ortofrutticolo.



​Perché un appuntamento importante? Perché in quell'occasione i Della Valle dovranno farci capire, una volta per tutte, di che pasta sono fatti, che intenzioni hanno per il futuro di squadra e società. Insomma, se c'è la voglia di rilanciare o di continuare a vivacchiare, aspettando chissà cosa. Hanno sempre detto che lo stadio di proprietà e la cittadella annessa avrebbero permesso di far cambiare passo a tutto l'ambiente, ora che la prospettiva è sempre più concreta (anche se qualche difficoltà da superare c'è ancora) vogliamo sapere di che morte moriremo.



​Altro punto nodale che dovrebbe venire fuori nella circostanza: c'è spazio o no per l'ingresso di uno o più soci di minoranza all'interno della Fiorentina? L'ingente progetto potrebbe indubbiamente attrarre capitale dall'estero, ma anche questa è una domanda alla quale proprio i Della Valle dovranno dare una risposta. Va da sé il fatto che soldi freschi farebbero comodo anche perché la prossima estate Corvino dovrà fare una vera e propria rivoluzione all'interno di una squadra che ha dimostrato di essere alla fine di un ciclo.