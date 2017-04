Nove reti realizzate di cui ben cinque dalla Fiorentina. Una vittoria che porta i viola vicinissimi all’Inter, un Babacar e un Vecino sfavillanti. A vederla così la serata del Franchi è tutta piena di luci.



Ma sono molti quelli che hanno visto la partita allo stadio e in tv a pensare di aver assistito ad una sfida tra scapoli e ammogliati, ad aver avuto questa particolare sensazione. Due squadre schierate in campo con maglie larghe, poca voglia di contrastare, specie dalla trequarti verso la propria porta. E poi una caratteristica comune ad entrambe le formazioni: due centrocampisti adattati a fare i difensori centrali...con i risultati che abbiamo visto tutti.



Sanchez da una parte e Medel dall'altra non sono certo dei baluardi insuperabili e chi passa dalle loro parti trova praterie ad attenderli. E così per Babacar, Vecino, Icardi e Perisic è stata davvero una festa.



E poi vogliamo parlare anche dell’atteggiamento sui calci piazzati? Due gol, uno per squadra, siglati da Astori e Icardi, sono arrivati da azione d’angolo per la mancanza di marcature in area e per gente che è stata molto pigra a saltare di testa.



Ad ‘impreziosire’ il tutto ci ha pensato infine Bernardeschi, calciando un rigore che nemmeno in quelle sfide di cui sopra, possiamo vedere. L’idea di fare uno scavetto contro Handanovic si è trasformata in un vero e proprio disastro. Berna ha chiesto scusa uscendo dal campo, capendo di averla fatta grossa in quella circostanza, ma un ragazzo che vale quello che vale attualmente lui sul mercato (la Fiorentina gli ha offerto 2,5 milioni di euro all’anno di ingaggio per rinnovare il proprio contratto) non può permettersi di presentarsi sul dischetto in queste condizioni. Nemmeno se si trova a giocare una partita con ritmi e motivazioni da sfida amatoriale.