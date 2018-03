Che bellezza, è il caso di dirlo. Una vittoria così, per modalità e non certo per gioco - che non si può chiedere a una squadra i cui pensieri, negli ultimi giorni, sono stati slegati dai tatticismi e più pendenti verso l’emotività - ma importantissima per rianimare le sensazioni e le speranze, per onorare al meglio il Capitano.



Grande Saponara, sta intraprendendo la via della concretezza. A piccoli passi, ma lo aspetteremo. E poi grandi tutti gli altri, alla fine, sotto la Curva, salutando insieme ai tifosi Davide. È una vittoria che ci rilancia, chi lo avrebbe mai detto. Pioli ci ha raccontato come il gruppo abbia preso una forza, un’unità ancor maggiore di quella precedente alla tragedia. Adesso nessuno vuol fermarsi.

e Pioli ha ‘assegnato’ al francese - che manda in estasi il popolo viola. Ora sotto con le altre, partita dopo partita. In onore di Davide, per regalare a questa Fiorentina un doveroso traguardo.