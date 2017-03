I sogni sono bellissimi perché ti permettono di fantasticare, di ritornare a momenti in cui eri felice e le cose andavano per il meglio e perfino di disegnare scenari anche impossibili. Il mio sogno si chiama il ritorno di Prandelli sulla panchina della Fiorentina.



Sì, lo so, qualcuno penserà che sono costellato di patetico nostalgicismo, però quelli in cui c'era il tecnico di Orzinuovi in panchina erano davvero altri tempi per la squadra viola. I Della Valle erano in sella entrambi, specialmente Diego (quello che conta), non avevano paura a spendere, i campioni c'erano, venivano tenuti e la parola plusvalenza non sapevamo nemmeno cosa fosse. E la squadra rispondeva prontamente sul campo agli sforzi fatti dall'alto, arrivando a conquistare la qualificazione alla Champions League per quattro anni di fila (due delle quali cancellate per Calciopoli, ma questo è un altro discorso).



Non si parla di secoli fa, di un'altra era geologica, non si parla soprattutto di proprietà diverse, si parla solo di una diversa concezione di calcio che Prandelli era riuscito a capitalizzare sul campo. E ora che Corvino è tornato ad essere il dirigente che fa mercato, non capiamo come non possa esserci spazio per un altro paio di ritorni: quello di Prandelli in primis e quello della voglia di fare una grande squadra e un grande calcio in secundis.