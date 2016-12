E' stata davvero una bella prestazione, specialmente nel secondo tempo, quella della Fiorentina contro il Napoli. I viola sono stati ad un passo dal compiere un'impresa. Sì perché gli azzurri in questo periodo sono una squadra che gioca un calcio bellissimo, hanno un Mertens che ha una vena realizzativa incredibile e sono la compagine più in forma di questo campionato.



Poi con quei due ragazzi terribili, Bernardeschi e Chiesa, e con uno Zarate versione motivatissimo, è stato un grande spettacolo da vedere.



Tutto però è stato vanificato dai sabotatori interni. Due errori grossolani, due errori imperdonabili commessi prima da Tomovic e da Salcedo che non possono che far scattare l'allarme rosso all'interno della squadra di Sousa. Il serbo, e non è nemmeno la prima volta che accade, ha letteralmente regalato un gol a Mertens (che di regali in questo periodo non ne ha proprio bisogno) un errore talmente eclatante che non è nemmeno spiegabile. Ma il messicano non è certo da meno; giunti al 94' in una situazione di gioco che non lo richiedeva, fare un'entrata del genere equivale a suicidarsi.



Ci sono problemi dietro, quindi la società interverrà sicuramente a gennaio? Assolutamente no. Andrea Della Valle, a proposito di sabotatori interni, ha già fatto sapere che la squadra è a posto così (anche se Corvino qualche mossa l'ha già fatta per conto suo). Si prospettano tempi duri per Sousa e per tutti i tifosi della Fiorentina.