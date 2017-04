Diversi tifosi della Fiorentina sono convinti del fatto che arrivare sesti in questo campionato e quindi qualificarsi per i preliminari di Europa League sia una vera e propria iattura da evitare a tutti i costi. Questo perché stravolgerebbe in larga parte la prossima preparazione precampionato della squadra e poi perché c’è anche questo pensiero condiviso che i viola potrebbero puntare al quarto posto in classifica che garantirebbe l’accesso alla fase ai gironi di Champions League tra due stagioni.



Proviamo però a ribaltare totalmente questo punto di vista e spiegare perché invece, crediamo che il sesto posto sia un obiettivo da centrare a tutti i costi per tutta una serie di ragioni. In primo luogo perché la ribalta europea ha il suo fascino. Ok, la Champions è meravigliosa, ma l’Europa League è una competizione lo stesso seguita, che porta prestigio e soldi nelle casse delle società.



In secondo luogo perché non ottenere un piazzamento in Europa precluderebbe la strada a tutta una serie di giocatori buoni-ottimi che ambiscono a farsi vedere anche il giovedì sera invece di andare a fare le inutili scampagnate in provincia, complicando non poco il lavoro di Corvino che è già molto ricco di insidie e limitato di suo.



In terza battuta per mantenere un ranking Uefa invidiabile tra i primi trenta d’Europa e le prime tre squadre italiane, ranking che garantisce, almeno teoricamente, sorteggi più morbidi.