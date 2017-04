La società viola? Assente! Ancora una volta verrebbe da dire. A vedere la partita contro l’Empoli non c’era nessuno dei proprietari della Fiorentina e il presidente esecutivo ha pensato bene di andarsene quando mancava un bel pezzo di gara ancora da giocare. Diego Della Valle è ormai un desaparecido e quest’anno si è visto solamente a San Siro contro il Milan. Andrea Della Valle invece è dato per vacanziero a Miami. Di Mario Cognigni l’abbiamo detto.



“E allora?” dirà qualcuno. E allora è presto detto. In queste condizioni non c’è da meravigliarsi se anche ad una squadra come l’Empoli che, non ce ne voglia nessuno, non ha alcun peso specifico in Serie A, possa essere regalato un rigore decisivo a tempo praticamente scaduto, sul tuo terreno di gioco. Tanto il Freitas di turno che sbraita a fine gara contro Mazzoleni non se lo fila di striscio nessuno e così si trasmette il messaggio che è possibile fare di tutto contro la Fiorentina, anche inventarsi quello che non esiste.



E’ una storia vecchia ormai a Firenze: passione, vicinanza e orgoglio, niente di questo arriva da parte di coloro i quali dovrebbero essere i primi tifosi. Sono anni che ci occupiamo di bilanci e plusvalenze, che non sono giocatori e non portano punti in classifica ma solo una quantità infinità di mal di stomaco.