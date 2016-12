Nel corso dell'ultima estate la Fiorentina, intesa come società e proprietà, ha fatto delle scelte ben precise: non spendere, rientrare di un bel po' di soldi con una cessione importante e puntare sul nucleo visto la scorsa stagione, allenatore compreso. Intorno a questi ingredienti è nata una squadra che va avanti tra alti e bassi, senza la minima continuità, e anche quando sembra sul punto di esplodere definitivamente, ecco che rimedia due belle sconfitte consecutive che la riportano nel limbo delle squadre che 'veleggiano' a metà classifica.



Adesso ci sarebbe la ghiotta opportunità però di mettere un po' di zenzero e di peperoncino in una squadra scialba ma, almeno a sentire le parole dei vari Corvino, Freitas ed Andrea Della Valle, la linea è già stata tracciata: nessun innesto di peso, qualche altra scommessa, qualche altro giocatore da rigenerare e qualche carneade è in arrivo con buona pace della necessità di rimontare in classifica per non abbandonare quantomeno l'Europa League.



"La squadra va bene così" è il ritornello. "Ci mancherebbe altro" è la risposta migliore e più sarcastica che possiamo fare a chi ha voglia di raccontare frottole. Frottole come "abbiamo la possibilità di vincere con tutti" e "Della Valle ha messo a disposizione tutti i mezzi per fare bene". Va bene l'aziendalismo, va bene il fare cerchio ma non si può raccontare che Cristo è morto di sonno, perché il rischio che corri è quello di perdere l'appoggio della tua gente, che pure ora ti servirebbe come il pane.