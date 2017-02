Cori sulla squadra? Nessun mugugno. Cori contro Paulo Sousa? La scena si ripete. Ma quando dalla Curva Fiesole parte “Della Valle pezzi di m...” ecco che si concretizza una bella spaccatura in due della tifoseria gigliata. Le curve sono sul piede di guerra (sportivamente parlando) contro tutto e tutti, mentre Tribuna Coperta e Maratona fischiano chi canta così.

L'ala dura contro i moderati, i Ghibellini contro i Guelfi, tanto per utilizzare una contrapposizione magari anche abusata quando si parla di Firenze, ma che calza a pennello in questa situazione e rende bene l'idea.

Ma non finisce mica qui. Fiorentina-Torino è stata solo un prologo di quello che attende la squadra viola da qui fino alla fine del campionato. La contrapposizione Curve contro resto dello stadio continuerà ancora, accompagnata da una bella dose anche di indifferenza. A cosa ci riferiamo? Già ieri abbiamo visto lo stadio con larghi spazi vuoti, anche all'interno della Fiesole, fatto assolutamente inconsueto, e d'ora in avanti possiamo solo aspettarci una prosecuzione di questo trend, anche perché non ci sono grandi match in programma almeno fino alla gara con l'Inter del prossimo 23 aprile.

Eh sì, o cambia qualcosa, e non sappiamo proprio cosa, o ci aspetta proprio un bel finale di stagione.