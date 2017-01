Quanto può influire il calciomercato nel rendimento dei calciatori? Se uno dovesse prendere ad esempio la partita tra Fiorentina e Chievo di ieri sera, potrebbe rispondere tranquillamente: molto!



Analizzando la prestazione dei singoli si può dire che Badelj è stato insufficiente, perché fuori dalla manovra della Fiorentina e poco incisivo. Ancora peggio però è andato Kalinic, che ha fallito una clamorosa occasione all'inizio della ripresa e ha fatto poco altro. E proprio Badelj e Kalinic sono sicuramente i giocatori più discussi in questo momento, proprio per le vicende di mercato che li riguardano.



Il centravanti ancora sta cercando di capire se sia il caso o meno di accettare la valanga di soldi che gli viene offerta dalla Cina. Il centrocampista invece piace a molte squadre, ma nessuna di queste poi tramuta questo interesse in un'offerta concreta. Alla luce di quanto scritto, va da sé che la scelta di Paulo Sousa di schierare entrambi non è stata una grande decisione, perlomeno non ha dato i frutti sperati dal tecnico. Perseverare ancora con loro anche contro la Juventus? Probabile, per non dire certo. L'importanza della gara, almeno questa è la speranza, potrebbe spronare entrambi, però il rischio flop c'è, almeno fino a quando non finirà questo maledetto mercato.