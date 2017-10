Un applauso a Pioli e al suo gruppo. Questo si merita il comparto sportivo della Fiorentina, un grande applauso per una squadra ed un tecnico che, come già successo in passato con altri tecnici e altri calciatori, stanno andando oltre i propri limiti con voglia, carattere, forti motivazioni. La gara col Torino lo dimostra, la Fiorentina aveva più fame, più voglia di vincere. E poco importa che al Toro mancasse Belotti, che abbia colpito due legni e che Mihajlovic non riesca proprio a sfruttare il potenziale a sua disposizione. La Fiorentina sta dimostrando che col lavoro e l'abnegazione si può diventare squadra e costruirsi un'identità.



OBIETTIVI ASSENTI - Per quanto riguarda i singoli sono sinceramente ammirato da Pezzella, un difensore che si sta imponendo con personalità e tecnica. È forte in fase difensiva, bravo nell'uno contro uno, veloce, forte di testa e anche incisivo negli inserimenti su palla inattiva in attacco. Sta crescendo anche Benassi, che Pioli ha finalmente spostato a mezzala, il suo ruolo. Benassi, partendo da dietro, ha i giusti tempi di inserimento e in questo modo ha realizzato due gol in due partite. Naturalmente tutto questo deve tenere conto dei valori e della rosa. Non è un caso che la Fiorentina giochi sempre con lo stesso undici. La mancanza di alternative in alcuni ruoli si nota, spero che con l'assenza dell'Europa Pioli riesca a mascherare i limiti ma la stagione è lunga e al momento gli obiettivi sportivi viola restano nebulosi, per non dire assenti, ma su questo Pioli e i ragazzi non c'entrano niente.