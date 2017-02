Il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Roma per 4-0 c'è molta rabbia tra i tifosi viola per il pesante KO. Molti si arrabbiano con la società, altri con Sousa, altri con i giocatori. Una sconfitta per qualcuno inaspettata almeno nelle proporzioni e per il modo in cui si è verificata.

In realtà c'è più da stupirsi di chi si stupisce. 4-0 è esattamente il gap che c'è tra la Roma quando gioca bene e trova un avversario che le permette di esibirisi al meglio e una Fiorentina che invece vive una serata negativa. In questo senso ha detto bene Sousa: per fare risultato contro la formazione di Spalletti, i viola avrebbero dovuto fare una partita perfetta, stile Juventus per capirsi. Se invece cominci a sbagliare qualcosa e anche più di qualcosa il risultato è quello che hanno visto tutti.

Troppo forte la Roma, troppo più forte rispetto alla Fiorentina specialmente a centrocampo dove c'è un fenomeno come Nainggolan al cospetto di un Badelj che è un mese e mezzo che non fa più una prestazione decente e un Borja Valero che ha ingranato la retromarcia e si è sicuramente spento. Poi Nainggolan è affiancato da un certo De Rossi che è tornato ad alti livelli e ad uno Strootman che quando sta bene è tra i migliori specialisti nel ruolo in Europa. E che dire poi del terminale offensivo? Vorreste forse paragonare Dzeko a Babacar? Certo, con Kalinic tutta questa differenza non ci sarebbe stata, ma il confronto tra centravanti visto in campo ieri sera è davvero senza storia.

Eppure Sousa ci ha inventato pure la barzelletta della “miglior partita di Babacar nel corso della sua gestione”. Nessuno ha capito fino in fondo se fosse una battuta, una frase seria o l'ennesima provocazione del portoghese che lascia davvero il tempo che trova.