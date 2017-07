Le parole di Stefano Pioli rischiano già di divenire il tormentone della stagione. Quando nella sua prima conferenza stampa il tecnico viola ha precisato: "Mi hanno promesso una squadra competitiva", normale che il pensiero sia immediatamente andato ai suoi predecessori, tutti prima o poi spinti ad esternare le proprie frustrazioni. Pioli ha anticipato i tempi e nel primo colloquio con i media ha subito voluto chiarire che lui è a Firenze perché gli sono state fatte delle promesse precise, che vorrà che siano mantenute.



PER L'EUROPA - Inevitabile chiedersi quale possa essere il livello di competitività promesso ma, su questo, ci vengono in soccorso le precedenti affermazioni di Antognoni, Cognigni e Salica: "Dovrà essere una Fiorentina in grado di lottare per entrare in Europa". Quindi il sesto posto, un obiettivo minimo se si guarda alla storia della Fiorentina, un risultato per niente scontato per il momento attuale. I fatti dicono che in questo momento la Fiorentina è più debole della squadra che è giunta ottava, senza il leader della difesa, il miglior centrocampista e un'alternativa di lusso come Ilicic. Inoltre ci sono il miglior attaccante, Kalinic e il migliore in assoluto, Bernardeschi che se ne stanno andando. E sono loro che porteranno i soldi per il mercato e più tardi se ne andranno e più tardi Corvino avrà i soldi per provare a costruire una squadra che oggi, semplicemente, non esiste.



LA SQUADRA NON ESISTE - E qui si torna alle promesse fatte a Pioli (foto di violanews.com) che, mi pare evidente, non era ben informato sulla qualità di tutte le cessioni: terzini per entrambe le fasce, un esterno alto, una diga davanti alla difesa e un attaccante, questa è la lista della spesa del tecnico, ammesso che Vitor Hugo sia in grado di garantire sicurezza e affidabilità in mezzo alla difesa. Per mantenere la promessa fatta a Pioli, Corvino dovrà mettere da parte le scommesse (già troppe e spesso con esiti molto negativi) e puntare su qualche certezza, su giocatori pronti, in grado di indossare la maglia viola senza far rimpiangere i predecessori. Un compito non impossibile in assoluto ma, guardando agli ultimi tre anni viola, c'è di che essere diffidenti.