La storia si ripete e non è una di quelle storie entusiasmanti, purtroppo. E' di giusto un anno, o poco più, la famosissima frase pronunciata dal presidente esecutivo della Fiorentina, Mario Cognigni, "non ci faremo trovare impreparati" riferendosi al mercato invernale.



Ebbene, passano i giorni, passano gli anni, passano pure i dirigenti, ma il club viola si è fatto trovare impreparato allora come oggi. Allora perché serviva un difensore centrale ed è arrivato Benalouane, rotto. Oggi invece serve un attaccante che possa sostituire Kalinic, ma ancora il nome giusto non c'è, ci sono solo ipotesi più o meno concrete, più o meno convincenti.



"Ma la storia di Kalinic e la Cina è uscita da poco ed è stato un fulmine a ciel sereno" potrebbe dire qualcuno, ma non è così. I primi contatti tra il giocatore e il Tienjin Quajian risalgono addirittura ad ottobre 2016, ma la Fiorentina conosce la storia perfettamente fin da dicembre. Giorni e tempo per reagire ci sono stati, anche perché più o meno tutti avevano capito che la società cinese aveva argomenti (soldi, tanti soldi) per convincere il croato a partire. Eppure...



Per carità, una toppa verrà messa, ma non sarà una scelta strategica e di prospettiva, sarà una soluzione temporanea e a giugno, sperando che la squadra nel frattempo non viva la più classica delle stagioni di transizione, qualcuno ci dovrà nuovamente mettere mano.