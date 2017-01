Due partite quest'anno tra Fiorentina e Napoli, una al Franchi in campionato e una ieri in Coppa Italia al San Paolo e in entrambe le occasioni, Nenad Tomovic ci ha messo lo zampino, mandando su tutte le furie i tifosi viola.



22 dicembre 2016: Fiorentina e Napoli sono sull'1-1 quando il difensore serbo pensa bene di regalare palla a Mertens mandandolo dritto, dritto a segnare il gol del momentaneo 2-1. Non contento sbaglia anche nell'azione che porterà poi al fallo da rigore commesso da Salcedo a tempo scaduto che consegnerà ai partenopei il 3-3 finale.



Ieri: al 71' sbaglia un passaggio banale a centrocampo. Il Napoli ha così spazio per una ripartenza che risulta essere letale per la retroguardia gigliata, presa di sorpresa e di infilata dopo un errore imprevedibile. E' l'1-0 definitivo per i campani che così possono andare avanti alle semifinali di Coppa Italia.



Tutto questo per dimostrare che Tomovic, in questa stagione, è risultato essere l'uomo in più...per il Napoli. Qualcuno lo ha soprannominato 'Tassa', una gabella da pagare con puntualità. Commento se vogliamo ingeneroso ma, almeno fino a questo momento, corroborato purtroppo dai fatti. Quando interverrà qualcuno per porre rimedio a questa situazione non è dato saperlo, ma quello che sorprende di più è che a Tomovic, nonostante tutto e nonostante l'autofinanziamento, è stato da poco rinnovato il contratto e che il suo ingaggio è uno dei più onerosi dell'intera rosa. Non solo, l'ex Genoa e Lecce è stato addirittura premiato con la fascia di capitano che ha indossato ieri e in qualche altra circostanza in assenza di Gonzalo Rodriguez che pure, sta per lasciare il club viola in scadenza di contratto.



Stefano Del Corona