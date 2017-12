Dovessimo credere al Presidente esecutivo Mario Cognigni il 2018 sarà l'anno dell'arcobaleno viola, dei progetti infiniti, di successi e rinascita. Naturalmente non sarà cosi, la ragione e l'atteggiamento della proprietà dicono tutto il contrario, assenze continue, autofinanziamento integrale, monte ingaggi che annienta ogni ambizione. In mezzo fra ciò che ci racconta la proprietà e la realtà ci sono la squadra e Pioli, la parte sana fra i vari comparti. Gli unici che si sono dimostrati credibili e meritevoli di sostegno. Il pareggio col Milan ha permesso alla Fiorentina di concludere il girone d'andata a 27 punti, potenzialmente 54 a fine stagione, in corsa per l'Europa. Di più è impossibile chiedere ed anzi la squadra viaggia al di sopra delle previsioni e del potenziale. Gennaio sarà mese di mercato, Corvino, con l'ausilio di Freitas, diverrà protagonista. Immagino i soliti teatrini, il commercio di calciatori, le scommesse perse in partenza, i carneadi e qualche cessione. Tutta roba di cui non sentiamo il bisogno mentre, volendo fare calcio, servirebbero con almeno due centrocampisti e due esterni. Naturalmente, anche in questo caso, non sarà cosi. Buon 2018 a chi ha avuto la bontà e la pazienza di sopportarmi in questo anno che volge al termine.