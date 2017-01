“Il mercato in entrata per la Fiorentina è finito”. Beh, innanzitutto speriamo che il proclama detto da Pantaleo Corvino sia in realtà una boutade per gettare fumo negli occhi verso gli altri operatori di mercato e per fare abbassare la guardia ai giornalisti in vista dell'ultimo rush finale. Perché se così non fosse ci sarebbe da essere preoccupati.



Preoccupati essenzialmente perché un altro mercato sarebbe passato senza aver visto l'arrivo di un vero difensore. Era l'esigenza primaria nel gennaio 2016, resta tale adesso. Anzi, ora più che mai, perché Gonzalo Rodriguez, grande interprete del suo ruolo, è in fase calante, alle prese con infortuni e soprattutto non ha intenzione di rinnovare il contratto coi viola e quindi se ne andrà a fine stagione.



E quindi Sousa, allora come oggi, dovrà fare di necessità virtù, arrabattarsi con quello che ha già a disposizione e magari inventarsi un qualcosa di nuovo, stile Sanchez spostato all'indietro dal centrocampo. Con esiti alterni, perché contro la Juventus il colombiano è stato stellare, ma contro il Genoa è andato in bambola per cinque minuti nel corso dei quali la Fiorentina ha preso non uno, ma due gol che sono costati cari alla formazione gigliata.



Allora speriamo in un bluff del direttore perché, ribadiamolo ancora una volta, la stagione non è finita, con l'Europa League che entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta e la ricerca di un piazzamento europeo anche in campionato che è sì distante come obiettivo, ma non certo impossibile, specie se il recupero di Pescara dovesse finire in un determinato modo.