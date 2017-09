Sono giorni complicati quelli di Virginia Mihajlovic. La figlia più piccola di Sinisa Mihajlovic è divisa a metà fra l'amore verso il padre, l'allenatore del Torino e l'amore per l'attuale fidanzato, Alessandro Vogliacco. Storie normali di una ragazza con un cognome e un padre presente e ingombrante? Certamente sì se non fosse che il ragazzo di mestiere fa il calciatore e gioca nella formazione primavera della Juventus.



Classe '98 Vogliacco di mestiere fa il difensore centrale (proprio come Sinisa) e dopo essere cresciuto nelle giovanili del Bari si è trasferito prima in prestito e poi a titolo definitivo alla Juventus. I due fanno coppia fissa e la bellissima Virginia non perde occasione per mostrare foto sui social di loro due insieme. In mezzo, però c'è il derby perso dal Torino in malo modo proprio contro la Juventus e quel cuore che batte per papà Sinisa che non può essere nascosto. Che ne pensate? Ecco Virginia nella nostra gallery.