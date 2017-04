Ex noto direttore sportivo, Pino Vitale a Lady Radio ha commentato la situazione in casa Fiorentina, dai maggiori poteri consegnati a Corvino all'atteggiamento dei Della Valle: "Il documento che consentirebbe a Corvino di avere più potere è roba da ridere, nessun direttore sportivo in Italia se fa affari importanti parla non parla con la proprietà, dire che dai 100 000 ai 500 000 euro Corvino non ne ha bisogno ha poco significato, non siamo in Serie C. Le parole di Pradè non mi dicono niente di particolare perché un direttore sportivo che si rispetti deve avere contatti con la proprietà, Cognigni è un funzionario e sta nel calcio perché è stato messo dai Della Valle, però con questo mondo non c’entra nulla, è un dirigente importante per la proprietà, ma il gioco del calcio si fa con la passione, quindi Andrea Della Valle, che ne ha, dovrebbe intervenire più in prima persone nelle vicende viola. Credo che qualcuno lo freni".