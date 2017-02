Dopo il 4-0 al Madrigal, contro il Villarreal, con la qualificazione agli ottavi praticamente archiviata, la Roma entra nel lotto delle grandi favorite per il trionfo in Europa League. Meglio dei giallorossi, dicono i bookmaker, c’è solo il Manchester United, che ieri sera ha battuto 3-0 in casa il St Etienne. Sul tabellone Snai la Roma è piazzata a 7,50 nelle scommesse su chi alzerà il trofeo e insegue i Red Devils, in fuga nelle quote e dati a 4,50. Subito dietro i giallorossi, a pari merito, i bookmaker piazzano il Tottenham (nonostante il ko in trasferta con il Gent) e lo Shakhtar Donetsk (che ha battuto fuori casa il Celta Vigo), entrambi a 9,00. Fa progressi anche la Fiorentina, che ha steso in Germania il Borussia Moenchengladbach con un gioiello su punizione di Federico Bernardeschi: per i viola la qualificazione agli ottavi viaggia a 1,20, la conquista del trofeo è a 15,00.