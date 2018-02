Il portiere della Sampdoria Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando la prestazione della Roma contro lo Shakhtar Donetsk.



ROMA - "Sta facendo bene, poi è normale che quando si cambia tanto c'è bisogno di tempo".



ALISSON - "Non è stata una sorpresa ma mi ha fatto una grande impressione, sia tra i pali che con i piedi. E' il miglior portiere per rendimento in Serie A, rappresenta la tipologia del portiere moderno".



SCHICK - "Ha avuto un problema fisico ma è certamente un futuro campione. La Roma deve avere pazienza".



SAMPDORIA - "Mi fa uno strano effetto vedere le foto della Samp campione di Italia. E' molto difficile che possa accadere ancora, noi stiamo facendo un ottimo lavoro e giochiamo bene. Il campionato finisce a maggio e dovremo continuare fino alla fine".



RIGORI PARATI - "Lavoro con serenità ma non mi alleno per pararli. Durante la settimana facciamo poco sotto questo punto di vista e non rivelerò mai i segreti che studiamo".