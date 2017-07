Emiliano Viviano è intervenuto sul palco degli Sportitalia Awards in rappresentanza della Sampdoria per ritirare il premio destinato al presidente Massimo Ferrero come "Presidente più amato dei tifosi".



Il portiere blucerchiato ha parlato anche del futuro del club blucerchiato: "Ferrero non ha un carattere pacato e questo è ovvio, ma si fa vedere nei momenti che contano, con noi si comporta nella maniera giusta. Skriniar? E' fortissimo. Muriel? Ha un grande talento, speriamo che resti con noi. Rimanere? Assolutamente".