Sarà un esodo. I tifosi della Lazio aspettano con ansia: questa mattina alle ore 10 scatterà la terza fase di vendita, quella più attesa dal grande pubblico, la vendita libera. Rimbalza sui social la voglia di Lazio: “Invadiamo Torino per Juve-Lazio!”. I biglietti del settore ospiti non sono ancora stati messi in vendita: dovrebbero essere tra i 1.000 e i 1.500 tifosi biancocelesti allo Allianz Stadium. Il settore ospiti mette a disposizione 2.019 posti. Come riporta il Corriere dello Sport, non si può escludere il sold-out.