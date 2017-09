Perché il colpo sognato dalla dirigenza del Milan non è riuscito? Tra i tanti dialoghi e trattative intrapresi nelle settimane di mercato, Mirabelli e Fassone hanno provato a portare in rossonero anche Pierre Aubameyang: secondo la stampa tedesca, il giocatore ha fatto di tutto per raggiungere i rossoneri e voleva solo andare al Milan. Il vero problema è stato l'atteggiamento rigido del Borussia Dortmund, irritato dalle offerte al ribasso e convinto del valore di Aubameyang pari ad almeno 90 milioni di euro. Le proposte sono state nettamente inferiori, la dirigenza lo ha tolto dal mercato e nonostante il giocatore forzasse per andar via, l'operazione è saltata.