Sime Vrsaljko è passato la scorsa estate dal Sassuolo all'Atletico Madrid per 16 milioni di euro, ma non ha dimenticato il tecnico Eusebio Di Francesco: "Eusebio è pronto per una grande squadra".



Sull'avventura tra i colchoneros dice, nella stessa intervista ad As: "Adattarsi al calcio spagnolo è stato difficile: nuova cultura nuova lingua, anche se è simile all’italiano. All'inizio non giocavo molto, ma ho sempre creduto in me e ora mi sento benissimo, non ho mai pensato di aver fatto la scelta sbagliata".