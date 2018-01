Wanda Nara, moglie e procuratore di Mauro Icardi, attaccante dell'Inter, parla a Telefe della sua vita privata: "Gelosi lo siamo entrambi, ma non è gelosia malata; semmai è quella che si prova normalmente quando si ama qualcuno. Quando non lo sopporto? Lui è fissato con l'ordine, io invece sono molto disordinata e arriva un punto in cui non sopporto un simile ordine. Sistema sempre tutto, cambia i mobili, decora la casa. Quando l'ho conosciuto era uno scapolo che aveva tutto in un cassettone come se fosse il supermercato, dal più piccolo al più grande; tutto era perfetto. Poi siamo arrivati noi e abbiamo distrutto quell'ordine magnifico. Ora vive con il nostro casino, con piccole auto per casa, palle...". Ma può arrivare un altro figlio? "No, già ne abbiamo tanti. Non troveremmo più case, macchine adatte per una famiglia così grande"