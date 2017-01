L'ennesimo assalto dalla Cina. Non poteva mancare anche Mauro Icardi nel mirino di chi sta cambiando il mercato con cifre fuori dal mondo: il Tianjin di Fabio Cannavaro infatti si è attivato attraverso intermediari per provare a portare Maurito in Oriente. Risposta negativa, l'Inter ha alzato il muro e la clausola non è valida nel mese di gennaio. Ma anche un'altra squadra cinese un anno fa aveva fatto un primo sondaggio per l'argentino ricevendo un secco no, incedibile.



La conferma sul tentativo è proprio di Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, ai microfoni di Calciomercato.com: "Club cinesi? Posso confermarlo, molte squadre lo vogliono. Icardi però ha firmato da poco un nuovo contratto con l'Inter ed è assolutamente felice - spiega Wanda Nara -. L'Inter ha fatto sempre di tutto per trattenere Mauro, così come Mauro ha fatto di tutto pur di rimanere in nerazzurro e da capitano. E io mi sento testimone di questo amore...", conclude sorridendo Wanda Nara. Icardi non si tocca, chi lo vuole potrà solo muoversi attraverso una clausola da 110 milioni di euro valida dal 30 giugno al 15 luglio. Messaggio più chiaro che mai, anche per i cinesi.