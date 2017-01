Giornata di grandi ricordi in casa Inter per la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara.

L'ormai ex-showgirl argentina ha voluto utilizzare il social network Instagram per postare una foto dei suoi inizi televisivi, quando ancora era agli albori della notorietà, raggiunta poi in gran parte grazie alla relazione con Maxi Lopez e in seguito giunta al culmine dopo l'incontro e il matrimonio con il capitano nerazzurro.



Cedute pressoché le 'armi', Wanda accanto a Maurito sta ora vivendo una nuova vita che la vede praticamente tutta mamma e famiglia, come dimostrano sui social le dolci foto dei bimbi e le immagini che la ritraggono (sempre più spesso molto vestita) in compagnia del marito. Ma del resto, ogni tanto, come non cedere alla tentazione di postare qualche vecchia foto in cui mettere in mostra tutta le proprie grazie? Giusto per non dimenticare...





Una foto pubblicata da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 23 Gen 2017 alle ore 03:45 PST