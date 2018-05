Futuro da sciogliere per Gerard Deulofeu. L'ex attaccante del Milan, oggi in prestito al Watford dal Barcellona, ha parlato a Mundo Deportivo: "L'allenatore vuole che rimanga, devo analizzare tutto e prendere una decisione in tranquillità. Tornare al Barcellona? Mi hanno prestato e volevo andare via, è chiaro che non penso di tornare".