Walter Mazzarri, manager del Watford, vittorioso oggi contro il Burnley, parla ai microfoni della stampa inglese: "La nostra performance del primo tempo è stata migliore di quello del secondo, ed è per questo che sono molto arrabbiato. Le grandi squadre chiudono questi match 3-0 o 4-0, e non lo abbiamo fatto. Dobbiamo crescere in questa mentalità. Quest'anno, il nostro obiettivo è quello di rimanere in Premier League e diventare una squadra importante. Dobbiamo lavorare su questo, e continuare a fare quello che stiamo facendo".