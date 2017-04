L'allenatore italiano del Watford, Walter Mazzarri commenta le voci sulla sua possibile mancata conferma in panchina per la prossima stagione: "I giornali dicono molte cose. Per esempio che Deeney stava firmando col West Browmich o che non avrebbe giocato questa partita. Ma posso scrivere quello che vogliono, sono liberi di farlo. Io parlo col duro lavoro. Non mi interessa quello che si inventano. Voglio sottolineare che i primi 30 minuti col West Browmich sono stati i migliori da quando sono qui. Dopo sette mesi, la squadra sta giocando questo tipo di calcio con dei giovani e questo mi dà grande soddisfazione. Mi piacerebbe che giocassimo sempre come in quei 30 minuti. Anche se ci mancano dei titolari, abbiamo una buona squadra e siamo in una buona condizione".