L'ex tecnico del Napoli Walter Mazzarri sta svolgendo al meglio il compito assegnatogli dalla società: Mantenere il Watford in Premier League. Il club al momento è decimo a pari punti (40) con il Southampton. Il problema è che il presidente Gino Pozzo non è convinto pienamente dall'allenatore, e così sta cercando un sostituto.



Il nome prescelto è quello di Claudio Ranieri, che così farebbe ritorno in Inghilterra dopo l'esonero dal Leicester. A riportarlo è il Daily Express, che spiega come alla base del possibile addio di Mazzarri ci sarebbero problemi di ambientamento, ma soprattutto di comunicazione. Sta infatti avendo problemi nell'apprendere la lingua, non riuscendo a farsi comprendere appieno da staff e giocatori, cosa che invece non accadrebbe con Ranieri.