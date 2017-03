Ora a Udine, ma di proprietà del Napoli, Duvan Zapata non sa ancora quale sarà il suo futuro. In programma c'è il ritorno alla casa madre, ma la voglia di giocare del colombiana è tanta, troppa, per restare in panchina. Il club friulano farà un tentativo per trattenerlo, ma attenzione alla Premier, con il WBA che osserva interessato la situazione.