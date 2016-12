Mesut Özil è finito al centro delle critiche per via del suo atteggiamento definito svogliato. In difesa del giocatore tedesco è andato Arsène Wenger: ''Un giocatore con qualità come le sue soffre più di altri quando non abbiamo il possesso, ma Mesut lavora e si impegna anche quando non ha la palla tra i piedi. Il suo approccio è positivo, ma è normale che se tocca pochi palloni le sue prestazioni ne risentono. La gente crede che sia un tipo pigro, ma non è così, lavora duro''.