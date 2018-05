Attraverso un comunicato ufficiale, i cinesi dello Shandong Luneng hanno smentito i rumors relativi a un interess per il tecnico Arsene Wenger, che a giugno si svincolerà dopo 22 anni dall'Arsenal. "Siamo stupiti nell'apprendere da testate on-line amiche che il signor Wenger lavorerà per questo club. Dovremmo invitarlo per una cena di benvenuto? Siamo spiacenti che il Professore non sia un fan del nostro barbecue e quindi non lo inviteremo. In questo momento ci troviamo molto bene col nostro attuale allenatore, il Professor Li".



Un messaggio all'insegna dell'ironia pubblicato sul profilo Weibo della società nella quale milita anche l'attaccante italiano Graziano Pellé e che chiude una delle tanti ipotesi di mercato che si sono rincorsi in queste ore circa il futuro di Wenger. Oltre alla destinazione cinese, il tecnico alsaziano è stato accostato nei giorni scorsi al Paris Saint Germain per un ruolo di direttore tecnico, al posto del sempre più pericolante ds Antero Henrique.