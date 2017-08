In conferenza stampa, Arsene Wenger ha parlato della situazione di Mustafi, difensore che interessa a Juventus e Inter: "Per me è molto difficile parlare di casi individuali, perché siamo negli ultimi sette giorni di mercato e quindi è sempre molto difficile fare delle previsioni su cosa accadrà. Bisognerà prendere decisioni rapide e precise, che non si possono pianificare come non si può arrivare in conferenza stampa con le risposte a tutte le sollecitazioni".