L'allenatore dell'Arsenal, Wenger commenta l'addio al Chelsea del brasiliano Oscar in Cina: "E' una sorpresa, una distorsione. Di solito un giocatore cerca la giusta combinazione fra la qualità della competizione e la quantità dell'ingaggio. Sono sorpreso, ma quando ero in Giappone avevamo molti giocatori brasiliani. Penso che Oscar vada via perché non gioca, mentre la Cina gli darà l'opportunità di farlo, stanno investendo molti soldi al momento. Se sarà un problema in futuro per la Premier League? Potrebbe diventarlo.".