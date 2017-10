Ancora Luca Caldirola al centro del mercato in Bundesliga. Il difensore scuola Inter adesso al Werder Brema con ogni probabilità lascerà la Germania da gennaio: lo ha fatto intendere nella sua ultima intervista alla Bild, oggi ha commentato il tutto anche il ds Baumann. "Se Caldirola vuole andare via, ci sediamo e ne parliamo", ha detto il dirigente del Werder sul futuro del difensore che Simone Inzaghi avrebbe voluto con sé alla Lazio durante la scorsa estate. Nel mirino di tante squadre italiane, Caldirola è un'occasione di mercato e ha forte voglia di tornare in Serie A. Protagonista positivo in Bundes tra Werder e un anno ottimo al Darmstadt in prestito, sarà un gennaio di mercato per il difensore ormai in rottura con il suo club.